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Бывший игрок НБА скончался в день своего 55-летия

Бывший игрок НБА скончался в день своего 55-летия
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Американский бывший профессиональный баскетболист Джеррод Мустаф скончался в понедельник, 28 октября, в день своего 55-летия, сообщило издание CBS Sports.

Мустаф провёл в НБА четыре сезона (с 1990 по 1994 год). Был выбран клубом «Нью-Йорк Никс» в первом раунде драфта-1990. По окончании первого сезона был обменян в «Финикс Санз». После НБА он принял участие в семи сезонах в Европе.

Карьера Джеррода в НБА была завершена после того, как он стал главным подозреваемым в убийстве своей возлюбленной Алтеи Хейс. Сообщалось, что она рассказала Мустафу о своей беременности от него, но он был против беременности и выступал за её прерывание. Позже отец Алтеи обнаружил её в своей квартире мёртвой с четырьмя пулевыми ранениям. Джерроду так и не было предъявлено официальное обвинение по этому делу, но его двоюродный брат Лавонни Вотен в конечном итоге был признан виновным в убийстве и приговорён к пожизненному заключению.

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