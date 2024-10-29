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Егор Дёмин на время стал фотографом в баскетбольной команде из США

Егор Дёмин на время стал фотографом в баскетбольной команде из США
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Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий на позиции разыгрывающего в университете Бригама Янга (BYU), на время стал фотографом в своём колледже.

Егор Дёмин на время стал фотографом своей команды в NCAA:

Предстоящий сезон в американской студенческой лиге NCAA станет для 18-летнего Дёмина первым в США.

Большинство известных спортивных изданий включают Егора в список 10-15 лучших игроков драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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