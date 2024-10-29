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Кириленко ответил, поддержит ли он кандидатуру министра спорта Дегтярёва на пост главы ОКР

Кириленко ответил, поддержит ли он кандидатуру министра спорта Дегтярёва на пост главы ОКР
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил, поддержит ли он кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярёва на пост председателя Олимпийского комитета России.

«Конечно, мы все поддержим. Проблематика в другом. Сейчас я не понимаю, в каком состоянии ОКР, потому что мы отстранены от международного спорта. То есть не до конца понимаю, какой функционал будет у комитета. Если раньше действительно у него была огромная функция, подготовка к летним и зимним Олимпийским играм, постоянный процесс, то сейчас я немного потерял нить, для чего вообще существует ОКР, так как мы вне Олимпийского движения. Думаю, не только мне, а всем хочется понимания, куда мы будем двигаться», — приводит слова Андрея портал «Советский спорт».

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