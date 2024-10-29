Кириленко ответил, поддержит ли он кандидатуру министра спорта Дегтярёва на пост главы ОКР

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил, поддержит ли он кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярёва на пост председателя Олимпийского комитета России.

«Конечно, мы все поддержим. Проблематика в другом. Сейчас я не понимаю, в каком состоянии ОКР, потому что мы отстранены от международного спорта. То есть не до конца понимаю, какой функционал будет у комитета. Если раньше действительно у него была огромная функция, подготовка к летним и зимним Олимпийским играм, постоянный процесс, то сейчас я немного потерял нить, для чего вообще существует ОКР, так как мы вне Олимпийского движения. Думаю, не только мне, а всем хочется понимания, куда мы будем двигаться», — приводит слова Андрея портал «Советский спорт».