Игроки «Лейкерс» рассказали о гневе Редика после поражения в игре с «Санз»

В ночь на 29 октября главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик потерпел первое официальное поражение в своей тренерской карьере в матче с «Финикс Санз», а обозреватель Йован Буха из The Athletic привёл слова игроков «Лейкерс» о гневе Редика в раздевалке после встречи.

«Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Остин Ривз и Руи Хатимура говорили, как разозлился Джей Джей Редик в раздевалке после поражения. А Дэвис сказал следующее: «Очевидно, что он тренер, и он попытается взять на себя вину, но мы, игроки, набрали 14 очков во второй четверти. Мы посмотрим запись игры, найдём проблемные места и поучимся на своих ошибках, чтобы впредь не повторить такого.

Но да, Джей Джей очень зол. В целом мы все злимся. Есть вещи, которые мы могли бы сделать лучше как группа, тренерский штаб и игроки, но мы этого не сделали. Мы научимся этому», — приводит слова Йована издание Fadeaway World.

«Озёрники» уступили «Санз» со счётом 105:109. Лучшим игроком в составе «Лейкерс» стал Дэвис, набравший 29 очков.