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Игроки «Лейкерс» рассказали о гневе Редика после поражения в игре с «Санз»

Игроки «Лейкерс» рассказали о гневе Редика после поражения в игре с «Санз»
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В ночь на 29 октября главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик потерпел первое официальное поражение в своей тренерской карьере в матче с «Финикс Санз», а обозреватель Йован Буха из The Athletic привёл слова игроков «Лейкерс» о гневе Редика в раздевалке после встречи.

«Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Остин Ривз и Руи Хатимура говорили, как разозлился Джей Джей Редик в раздевалке после поражения. А Дэвис сказал следующее: «Очевидно, что он тренер, и он попытается взять на себя вину, но мы, игроки, набрали 14 очков во второй четверти. Мы посмотрим запись игры, найдём проблемные места и поучимся на своих ошибках, чтобы впредь не повторить такого.

Но да, Джей Джей очень зол. В целом мы все злимся. Есть вещи, которые мы могли бы сделать лучше как группа, тренерский штаб и игроки, но мы этого не сделали. Мы научимся этому», — приводит слова Йована издание Fadeaway World.

«Озёрники» уступили «Санз» со счётом 105:109. Лучшим игроком в составе «Лейкерс» стал Дэвис, набравший 29 очков.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 33, Дюрант - 30, Бил - 15, О'Нил - 12, Данн - 7, Джонс - 7, Аллен - 3, Нуркич - 2, Игодаро, Ли, Бол, Пламли, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 29, Ривз - 23, Хатимура - 20, Расселл - 14, Джеймс - 11, Кристи - 5, Винсент - 3, Кнехт, Реддиш, Джеймс, Хэйс
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