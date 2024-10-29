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Видео: звезда «Никс» анонсировал шоу популярного реслинг-промоушена во время домашней игры

Видео: звезда «Никс» анонсировал шоу популярного реслинг-промоушена во время домашней игры
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Во время игры «Нью-Йорк Никс» с «Кливленд Кавальерс» в ночь на 29 октября был показан рекламный ролик, на котором звёздный 28-летний игрок, выступающий за «Никс» на позиции разыгрывающего защитника, Джейлен Брансон анонсировал хаус-шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) в рамках рождественского тура на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Хаус-шоу не предназначено для последующего показа по телевидению. Домашние шоу WWE трижды проводились в России: в 2012 году в Москве, в 2013 году в Москве и Санкт-Петербурге.

Летом 2024 года Брансон вместе с игроком «Индиана Пэйсерс» Тайризом Халибёртоном принимали участие в одном из шоу WWE, встретившись друг с другом в рамках противостояния Логана Пола и ЛА Найтом.

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