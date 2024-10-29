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Алексей Швед заключил контракт с «Шаньси Лунгс»

Алексей Швед заключил контракт с «Шаньси Лунгс»
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Китайский клуб «Шаньси Лунгс» объявил о подписании контракта с российским защитником Алексеем Шведом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ради заключения соглашения с россиянином, руководство «Шаньси» уберёт из заявки сенегальского бигмена Ибраима Фалль Файе, который выбыл из-за травмы ноги. Алексей появится в заявке клуба сразу после того, как клуб отправит документы руководству CBA (Китайская баскетбольная ассоциация).

Напомним, Швед выступает в китайской лиге с прошлого года. В сезоне-2022/2023 россиянин выступал за ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа 2023 года.

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