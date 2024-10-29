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«Худшая за всё время». Билл Симмонс — о статуе, посвящённой легенде «Майами Хит»

«Худшая за всё время». Билл Симмонс — о статуе, посвящённой легенде «Майами Хит»
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55-летний американский подкастер и спортивный обозреватель Билл Симмонс раскритиковал статую, установленную в честь легендарного игрока «Майами Хит» Дуэйна Уэйда.

«Самым большим неудачником дня вчера стал Дуэйн Уэйд, у которого была худшая статуя всех времён. Как вы думаете, как она выглядела? Она выглядела как человек, вышедший из огня и чудом выживший. Это было похоже на эскиз Джима Керри. Можете ли вы себе представить, чтобы статуя выглядела так плохо, когда её при вас открывали? Что бы вы вообще сказали, увидев это? «Э, спасибо?» В истории никогда не было худшей спортивной статуи. И сегодня в Майами выбили это достижение.

Она действительно выглядит странно, будто персонаж из «Властелина колец» или что-то в этом роде. Это так смешно. Сколько предположений вы бы сделали, прежде чем узнали, что это Дуэйн Уэйд? Представьте, кто-то бы к вам подошёл и сказал: «Эй, известному спортсмену сегодня поставили статую». Мне потребовалось бы 700 предположений», — приводит слова Симмонса издание Fadeaway World.

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