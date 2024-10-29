«Ему надо найти свою роль в «Майами». Дуэйн Уэйд дал совет Джимми Батлеру

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд обратился к лёгкому форварду «Хит» Джимми Батлеру.

«Он по-прежнему показывает, что у него есть силы. Ему не следует обращать внимание на критиков и хейтеров. Роли меняются, и тебе надо найти свою, чтобы чувствовать себя комфортно. Прямо сейчас мы видим, как «Майами» ищет себя, и Джимми должен найти свою роль в команде.

Это уже не та команда в тот первый год, когда он пришёл. Персонал другой. Он сам стал другим, повзрослев. Пробег увеличивается. Однако как баскетболист, Джимми умнее, чем когда-либо», — приводит слова Уэйда портал Hoopshype.