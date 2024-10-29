«Меня это не волнует». Адетокунбо — о рекорде «Бакс» 1-3 в первых четырёх матчах сезона

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал то, что его команда потерпела поражение в первых трёх из четырёх матчей регулярного сезона-2024/2025 НБА.

«Даже если наша команда отстойна, если мы были очень-очень плохи [в последних играх], это четвёртый матч в сезоне, нужно быть оптимистом. Это наша работа. У нас отличная команда. Я верю, что мы продолжим играть лучше, учась на своих ошибках. В конце концов мы начнём побеждать. Меня не волнует рекорд. Меня волнуют развитие нынешней команды, здоровье парней и достижение целей, к которым мы стремимся», — приводит слова Адетокунбо портал Eurohoops.