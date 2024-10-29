Тренер «Бостона» Маззула предложил ввести игру в большинстве и разрешить драки, как в НХЛ

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла выступил с предложением ввести в НБА игру в большинстве и разрешить драки, как в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Самое большое, что мы отнимаем у людей с точки зрения развлечений, это то, что в НБА нет драк. Мне бы хотелось, чтобы в лиге появились драки… что может быть интереснее, чем небольшая потасовка? Почему в бейсболе разрешено удалять игроков, если они покидают скамейку запасных? Каждый раз, когда кого-то бьют в ​​НБА, вам не нужно подходить к монитору, чтобы проверить, был ли совершён проступок.

Я просто не понимаю, почему в некоторых видах спорта разрешено убирать игроков со скамейки запасных. У них есть биты, а у нас нет. У нас есть только мяч. В другом виде спорта одно из самых твёрдых покрытий, шайбы и клюшки и скамейки для удалённых, а нам нельзя немного подраться. У нас должна быть игра в большинстве, где при техническом фоле вы должны играть пять на четыре, на несколько секунд или на четыре-пять передач в зоне соперника», — приводит слова Маззулы издание Basket News.