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Дэмьен Лиллард рассказал о своих сложных отношениях с Яннисом Адетокунбо

Дэмьен Лиллард рассказал о своих сложных отношениях с Яннисом Адетокунбо
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Разыгрывающий защитник и один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард высказался о своих отношениях с товарищем по команде Яннисом Адетокунбо.

«Нам с Яннисом нужно быть в состоянии привлечь друг друга к ответственности. Не имею в виду, что мы постоянно кричим друг на друга, просто хочу сказать, что я должен быть в состоянии что-то сказать ему, а он — мне. В «Милуоки» ему всегда приходилось отстаивать свою точку зрения, вести за собой команду и быть тем, кто двигает её вперёд. И я всегда был таким же в «Портленде». Думаю, что теперь, когда мы вместе, нам надо признать, что и я, и он относимся к топ-75 лучшим игрокам НБА. Мы должны доверять, чтобы поддерживать друг друга. После этого у нас появится шанс на победу в НБА», — приводит слова Лилларда портал Fadeaway World.

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