Еврокубок: результаты матчей 29 октября

Сегодня, 29 октября, в баскетбольном Еврокубке состоялся очередной игровой день. В общей сложности прошли три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Еврокубка 29 октября:

«Вулвз» — «Бешикташ» — 93:78;

«Гамбург Тауэрс» — «Тюрк Телеком» — 89:77;

«Ховентуд» — «Гран Канария» — 76:78.

Групповой этап Еврокубка начался 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в 1/4 финала.