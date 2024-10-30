Еврокубок: результаты матчей 29 октября
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Сегодня, 29 октября, в баскетбольном Еврокубке состоялся очередной игровой день. В общей сложности прошли три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Еврокубка 29 октября:
«Вулвз» — «Бешикташ» — 93:78;
«Гамбург Тауэрс» — «Тюрк Телеком» — 89:77;
«Ховентуд» — «Гран Канария» — 76:78.
Еврокубок . Группа A. 6-й тур
29 октября 2024, вторник. 20:00 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Окончен
93 : 78
Бешикташ
Стамбул, Турция
Еврокубок . Группа B. 6-й тур
29 октября 2024, вторник. 21:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Окончен
89 : 77
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Еврокубок . Группа A. 6-й тур
29 октября 2024, вторник. 22:30 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Окончен
76 : 78
ОТ
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Групповой этап Еврокубка начался 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в 1/4 финала.
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