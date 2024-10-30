Результаты игрового дня Евролиги 29 октября
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29 октября в регулярном чемпионате Евролиги прошёл очередной игровой день. В общей сложности было проведено шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 29 октября
«Анадолу Эфес» уступил «Барселоне» со счётом 88:97.
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
29 октября 2024, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
88 : 97
Барселона
Барселона, Испания
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Нвора, Брайант, Онджел, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Уиллис
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер
«Фенербахче» обыграл «Маккаби» из Тель-Авива — 84:82.
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
29 октября 2024, вторник. 21:30 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
84 : 82
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Мэйс, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Марьянович, Берч
Маккаби Т-А: Оар, Ли, Каба, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис
«Альба» уступила «Парижу» со счётом 83:92.
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
29 октября 2024, вторник. 21:30 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
83 : 92
Париж
Париж, Франция
Альба: Прочида, Спаньоло, Макдауэлл-Уайт, Нуфер, Шнайдер, Херманнссон, Самар, Олинде, Рапикве, Бин, Уильямс
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Кессенс, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара
«Баскония» одержала победу над «Олимпией» из Милана — 88:83.
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
29 октября 2024, вторник. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
88 : 83
Олимпия
Милан, Италия
Баскония: Ховард, Савков, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Храбар, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке
Олимпия: Димитриевич, Бортолани, Козёр, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Карузо, Небо, Миротич
«Олимпиакос» нанёс поражение мадридскому «Реалу» со счётом 79:69.
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
29 октября 2024, вторник. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
79 : 69
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гейе, Ибака, Тавареш, Льюль, Ндиайе
«Виртус» уступил «Баварии — 84:87.
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
29 октября 2024, вторник. 23:00 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
84 : 87
Бавария
Мюнхен, Германия
Виртус: Кординье, Белинелли, Клайберн, Висконти, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Акеле, Такер
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Харрис, Бранкович, Букер, Мадар, Йебо
Победителем Евролиги прошлого сезона стал греческий клуб «Панатинаикос». В финале эта команда победила мадридский «Реал» (95:80).
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