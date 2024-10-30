Результаты игрового дня Евролиги 29 октября

29 октября в регулярном чемпионате Евролиги прошёл очередной игровой день. В общей сложности было проведено шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 29 октября

«Анадолу Эфес» уступил «Барселоне» со счётом 88:97.

«Фенербахче» обыграл «Маккаби» из Тель-Авива — 84:82.

«Альба» уступила «Парижу» со счётом 83:92.

«Баскония» одержала победу над «Олимпией» из Милана — 88:83.

«Олимпиакос» нанёс поражение мадридскому «Реалу» со счётом 79:69.

«Виртус» уступил «Баварии — 84:87.

Победителем Евролиги прошлого сезона стал греческий клуб «Панатинаикос». В финале эта команда победила мадридский «Реал» (95:80).