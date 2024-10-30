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Бруклин Нетс — Денвер Наггетс, результат матча 29 октября 2024, счёт 144:139, регулярный чемпионат НБА

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть в гостях «Бруклин» в овертайме
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В ночь с 29 на 30 октября мск на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нового сезона-2024/2025 между командами «Бруклин Нетс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 144:139.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
139 : 144
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Бруклин Нетс: Шрёдер - 28, Томас - 26, Джонсон - 20, Уильямс - 18, Финни-Смит - 17, Клэкстон - 16, Уилсон - 11, Милтон - 3, Миллер-Уайтхэд, Мартин, Мартин, Клауни, Джонсон
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 24, Гордон - 24, Уэстбрук - 22, Портер - 16, Браун - 12, Строутер - 7, Уотсон - 7, Шарич - 3, Тайсон, Джордан, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар

Самым результативным игроком встречи стал сербский форвард «Денвера» Никола Йокич, который оформил трипл-дабл: 29 очков, 18 подборов и 16 результативных передач. На счету его одноклубников: кандаца Джамала Маррея и форварда Аарона Гордона по 24 очка.

Самым результативным игроком хозяев стал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер, оформивший дабл-дабл: 28 очков и 14 передач. Ещё один дабл-дабл на счету центрового Николаса Клэкстона. Он набрал 16 очков и 12 подборов. На счету защитника Кэмерона Томаса 26 очков.

Следующий матч «Бруклин» проведёт в гостях с «Мемфис Гриззлиз» 31 октября. «Денвер», в свою очередь, 2 ноября сыграет гостях с «Миннесотой Тимбервулвз».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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