Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть в гостях «Бруклин» в овертайме

В ночь с 29 на 30 октября мск на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нового сезона-2024/2025 между командами «Бруклин Нетс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 144:139.

Самым результативным игроком встречи стал сербский форвард «Денвера» Никола Йокич, который оформил трипл-дабл: 29 очков, 18 подборов и 16 результативных передач. На счету его одноклубников: кандаца Джамала Маррея и форварда Аарона Гордона по 24 очка.

Самым результативным игроком хозяев стал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер, оформивший дабл-дабл: 28 очков и 14 передач. Ещё один дабл-дабл на счету центрового Николаса Клэкстона. Он набрал 16 очков и 12 подборов. На счету защитника Кэмерона Томаса 26 очков.

Следующий матч «Бруклин» проведёт в гостях с «Мемфис Гриззлиз» 31 октября. «Денвер», в свою очередь, 2 ноября сыграет гостях с «Миннесотой Тимбервулвз».

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