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35 очков Ирвинга помогли «Далласу» одержать победу в матче с «Миннесотой»

35 очков Ирвинга помогли «Далласу» одержать победу в матче с «Миннесотой»
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В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». «Даллас» обыграл соперника со счётом 120:114.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 37, Рэндл - 20, Рид - 14, Макдэниелс - 13, Александер-Уолкер - 11, Конли - 9, Гобер - 7, Дивинченцо - 3, Шеннон, Никс, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Дончич - 24, Вашингтон - 17, Гэффорд - 14, Гримс - 9, Томпсон - 7, Лайвли - 5, Маршалл - 4, Динвидди - 3, Харди - 2, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис

Самым результативным игроком матча стал стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, который оформил 37 очков, шесть подборов и три передачи.

В составе «Маверикс» самым результативным игроком стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, на счету которого 35 очков, четыре подбора и пять передач. Защитник «Далласа» Лука Дончич набрал 24 очка, сделал восемь подборов и девять передач.

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