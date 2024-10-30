35 очков Ирвинга помогли «Далласу» одержать победу в матче с «Миннесотой»

В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». «Даллас» обыграл соперника со счётом 120:114.

Самым результативным игроком матча стал стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, который оформил 37 очков, шесть подборов и три передачи.

В составе «Маверикс» самым результативным игроком стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, на счету которого 35 очков, четыре подбора и пять передач. Защитник «Далласа» Лука Дончич набрал 24 очка, сделал восемь подборов и девять передач.

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