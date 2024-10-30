Лука Дончич в концовке матча с «Миннесотой» отличился невероятным трёхочковым попаданием

Сегодня, 30 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 120:114 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и лидер «Далласа» Лука Дончич за минуту до конца основного времени при счёте 114:109 в пользу его команды отличился дальним трёхочковым попаданием, которое закрепило победу «Далласа» в этом матче.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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