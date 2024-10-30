Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — Астана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кайри Ирвинг убедился, что Энтони Эдвардс не пострадал после падения на паркет

Кайри Ирвинг убедился, что Энтони Эдвардс не пострадал после падения на паркет
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Даллас Маверикс». Игра закончилась со счётом 120:114 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 37, Рэндл - 20, Рид - 14, Макдэниелс - 13, Александер-Уолкер - 11, Конли - 9, Гобер - 7, Дивинченцо - 3, Шеннон, Никс, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Дончич - 24, Вашингтон - 17, Гэффорд - 14, Гримс - 9, Томпсон - 7, Лайвли - 5, Маршалл - 4, Динвидди - 3, Харди - 2, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис

В концовке третьей четверти произошёл примечательный эпизод, по итогам которого атакующий защитник и лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс поскользнулся и упал на паркет, подвергаясь риску травмы. После этого защитник «Далласа» Кайри Ирвинг убедился, что с Эдвардсом всё в порядке.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

Сейчас читают:
Просто жесть! 20-летний проспект сломал ногу и может пропустить весь сезон НБА
OMG
Просто жесть! 20-летний проспект сломал ногу и может пропустить весь сезон НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android