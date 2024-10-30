Кайри Ирвинг убедился, что Энтони Эдвардс не пострадал после падения на паркет

Сегодня, 30 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Даллас Маверикс». Игра закончилась со счётом 120:114 в пользу гостевой команды.

В концовке третьей четверти произошёл примечательный эпизод, по итогам которого атакующий защитник и лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс поскользнулся и упал на паркет, подвергаясь риску травмы. После этого защитник «Далласа» Кайри Ирвинг убедился, что с Эдвардсом всё в порядке.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.