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Лука Дончич с травмой колена смог забросить мяч в кольцо, стоя на месте

Лука Дончич с травмой колена смог забросить мяч в кольцо, стоя на месте
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Сегодня, 30 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Даллас Маверикс». Игра закончилась со счётом 120:114 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 37, Рэндл - 20, Рид - 14, Макдэниелс - 13, Александер-Уолкер - 11, Конли - 9, Гобер - 7, Дивинченцо - 3, Шеннон, Никс, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Дончич - 24, Вашингтон - 17, Гэффорд - 14, Гримс - 9, Томпсон - 7, Лайвли - 5, Маршалл - 4, Динвидди - 3, Харди - 2, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис

В концовке второй четверти разыгрывающий и лидер «Далласа» Лука Дончич повредил колено. Однако, несмотря на трудности, словенец всё же сумел набрать два очка, стоя на одном месте. После чего защитник удалился в подтрибунное помещение.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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