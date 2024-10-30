Лука Дончич с травмой колена смог забросить мяч в кольцо, стоя на месте

Сегодня, 30 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Даллас Маверикс». Игра закончилась со счётом 120:114 в пользу гостевой команды.

В концовке второй четверти разыгрывающий и лидер «Далласа» Лука Дончич повредил колено. Однако, несмотря на трудности, словенец всё же сумел набрать два очка, стоя на одном месте. После чего защитник удалился в подтрибунное помещение.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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