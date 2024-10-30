«Голден Стэйт» без Стефена Карри победил «Нью-Орлеан»

В ночь с 29 на 30 октября мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 124:106.

Самыми результативными в матче стали игроки «Пеликанс» Зайон Уильямсон (31 очко, восемь подборов, три ассиста) и Брэндон Ингрэм (30 очков, четыре подбора, два ассиста). В составе «Уорриорз» больше всех очков (28, а также один подбор и один результативный пас) набрал Бадди Хилд.

Лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри пропустил матч из-за повреждения.