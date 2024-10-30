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Голден Стэйт Уорриорз — Нью-Орлеан Пеликанс, результат матча 30 октября 2024, счет 124:106, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Голден Стэйт» без Стефена Карри победил «Нью-Орлеан»
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В ночь с 29 на 30 октября мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА нового сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 124:106.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
124 : 106
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 28, Уотерс III - 21, Подзиемски - 19, Куминга - 17, Муди - 17, Пэйтон II - 7, Луни - 4, Спенсер - 4, Грин - 3, Джексон-Дэвис - 3, Андерсон - 1, Beekman, Сантос, Уиггинс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 31, Ингрэм - 30, Мисси - 9, Альварадо - 6, Джонс - 5, Макколлум - 5, Тайс - 5, Робинсон-Эрл - 5, Хоукинс - 4, Грин - 3, Кэйн - 3, Бостон

Самыми результативными в матче стали игроки «Пеликанс» Зайон Уильямсон (31 очко, восемь подборов, три ассиста) и Брэндон Ингрэм (30 очков, четыре подбора, два ассиста). В составе «Уорриорз» больше всех очков (28, а также один подбор и один результативный пас) набрал Бадди Хилд.

Лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри пропустил матч из-за повреждения.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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