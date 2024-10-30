Все результаты игрового дня НБА 30 октября
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В ночь с 29 на 30 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 30 октября
- «Миннесота Тимбервулвз» – «Даллас Маверикс» — 114:120.
- «Бруклин Нетс» – «Денвер Наггетс» — 139:144 OT.
- «Юта Джаз» – «Сакраменто Кингз» — 96:113.
- «Голден Стэйт Уорриорз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 124:106.
Самым результативным игроком дня стал Энтони Эдвардс («Миннесота»), на счету которого 37 очков.
НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 37, Рэндл - 20, Рид - 14, Макдэниелс - 13, Александер-Уолкер - 11, Конли - 9, Гобер - 7, Дивинченцо - 3, Шеннон, Никс, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Дончич - 24, Вашингтон - 17, Гэффорд - 14, Гримс - 9, Томпсон - 7, Лайвли - 5, Маршалл - 4, Динвидди - 3, Харди - 2, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
139 : 144
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Бруклин Нетс: Шрёдер - 28, Томас - 26, Джонсон - 20, Уильямс - 18, Финни-Смит - 17, Клэкстон - 16, Уилсон - 11, Милтон - 3, Миллер-Уайтхэд, Мартин, Мартин, Клауни, Джонсон
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 24, Гордон - 24, Уэстбрук - 22, Портер - 16, Браун - 12, Строутер - 7, Уотсон - 7, Шарич - 3, Тайсон, Джордан, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар
НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
96 : 113
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Юта Джаз: Кларксон - 21, Коллинс - 18, Филиповски - 12, Сенсабо - 11, Джордж - 10, Уильямс - 9, Маркканен - 7, Секстон - 4, Кесслер - 4, Миллз, Юбэнкс, Михайлюк, Джузэнг
Сакраменто Кингз: Сабонис - 28, Дерозан - 20, Фокс - 19, Хаертер - 14, Мюррэй - 14, Монк - 7, Эллис - 5, Макдермотт - 2, Лень - 2, Лайлз - 2, Маклафлин, Джонс, Джонс
НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
124 : 106
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 28, Уотерс III - 21, Подзиемски - 19, Куминга - 17, Муди - 17, Пэйтон II - 7, Луни - 4, Спенсер - 4, Грин - 3, Джексон-Дэвис - 3, Андерсон - 1, Beekman, Сантос, Уиггинс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 31, Ингрэм - 30, Мисси - 9, Альварадо - 6, Джонс - 5, Макколлум - 5, Тайс - 5, Робинсон-Эрл - 5, Хоукинс - 4, Грин - 3, Кэйн - 3, Бостон
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