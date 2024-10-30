В ночь с 29 на 30 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нового сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 30 октября

«Миннесота Тимбервулвз» – «Даллас Маверикс» — 114:120.

«Бруклин Нетс» – «Денвер Наггетс» — 139:144 OT.

«Юта Джаз» – «Сакраменто Кингз» — 96:113.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 124:106.

Самым результативным игроком дня стал Энтони Эдвардс («Миннесота»), на счету которого 37 очков.

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