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НБА оштрафовала «Филадельфию» за публичные заявления о состоянии здоровья Эмбиида

НБА оштрафовала «Филадельфию» за публичные заявления о состоянии здоровья Эмбиида
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала команду «Филадельфия Сиксерс» на $ 100 тыс. за публичные заявления о состоянии здоровья центрового Джоэла Эмбиида. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

«Источники сообщили, что расследование НБА показало, что «Сиксерс» нарушили правила лиги не из-за пропуска игр Эмбиидом, а из-за публичных комментариев, которые не отражали должным образом его проблемы с коленом», — добавил Чарания.

В этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эмбиид пока не сыграл ни одного матча.

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