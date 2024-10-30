Видео: Никола Йокич без особого сопротивления сравнял счёт в концовке матча с «Бруклином»

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда одержала победу в овертайме со счётом 144:139.

Примечательно, что именно Йокич за восемь секунд до конца основного времени при счёте 123:125 в пользу соперника без особого сопротивления точным попаданием с трёхсекундной зоны уравнял счёт. Как итог, встреча была переведена в дополнительное время.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Никола, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 29 очков (9 из 16 с игры), 18 подборов, 16 результативных передач и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» сербского центрового по итогам встречи составил «+8».