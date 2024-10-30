Единая лига: расписание матчей на 30 октября

Сегодня, 30 октября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание матчей 30 октября:

15:30 мск — «Енисей» — «Пари Нижний Новгород»;

18:00 мск — «Автодор» — «Астана»;

20:00 мск — «Зенит» — «Самара».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 30 октября 2024, среда. 15:30 МСК Енисей Красноярск Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 30 октября 2024, среда. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался Астана Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 30 октября 2024, среда. 20:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает «Локомотив-Кубань». В активе краснодарской команды девять побед и одно поражение. На втором месте находится ЦСКА. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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