Единая лига: расписание матчей на 30 октября
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Сегодня, 30 октября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Единая лига. Расписание матчей 30 октября:
15:30 мск — «Енисей» — «Пари Нижний Новгород»;
18:00 мск — «Автодор» — «Астана»;
20:00 мск — «Зенит» — «Самара».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает «Локомотив-Кубань». В активе краснодарской команды девять побед и одно поражение. На втором месте находится ЦСКА. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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