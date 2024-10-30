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Лука Дончич во время матча отдал шикарную результативную передачу, приведшую к трём очкам

Лука Дончич во время матча отдал шикарную результативную передачу, приведшую к трём очкам
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Разыгрывающий и один из лидеров «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 120:114.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 37, Рэндл - 20, Рид - 14, Макдэниелс - 13, Александер-Уолкер - 11, Конли - 9, Гобер - 7, Дивинченцо - 3, Шеннон, Никс, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Дончич - 24, Вашингтон - 17, Гэффорд - 14, Гримс - 9, Томпсон - 7, Лайвли - 5, Маршалл - 4, Динвидди - 3, Харди - 2, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис

В середине третьей четверти Дончич стал автором эффектного момента, отдав в быстром отрыве результативную передачу на защитника Спенсера Динвидди, который завершил владение точным попаданием с трёхочковой дистанции.

ВИДЕО

Лука, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 24 очка (10 из 27 с игры, где 1 из 8 — трёхочковые), восемь подборов, столько же результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» словенского защитника по итогам встречи составил «+3».

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