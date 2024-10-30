Лука Дончич во время матча отдал шикарную результативную передачу, приведшую к трём очкам

Разыгрывающий и один из лидеров «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 120:114.

В середине третьей четверти Дончич стал автором эффектного момента, отдав в быстром отрыве результативную передачу на защитника Спенсера Динвидди, который завершил владение точным попаданием с трёхочковой дистанции.

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Лука, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 24 очка (10 из 27 с игры, где 1 из 8 — трёхочковые), восемь подборов, столько же результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» словенского защитника по итогам встречи составил «+3».