Судьи лишили «Лейкерс» штрафных бросков по ошибке в матче с «Финиксом»

Вчера, 29 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра закончилась со счётом 109:105 в пользу домашней команды.
Спустя некоторое время официальный сайт лиги опубликовал отчёт о последних минутах матча, в котором сказано, что центровой «Финикса» Мэйсон Пламли нарушил правила на бигмене «Лейкерс» Энтони Дэвисе за 1:05 до конца основного времени.
Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Таким образом, Дэвис имел теоретические шансы приблизиться в счёте к сопернику — 106:107. «Пламли («Финикс») задевает правую руку Дэвиса («Лейкерс»), что мешает его попытке броска в корзину», — говорится в отчёте.
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