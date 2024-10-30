Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Судьи лишили «Лейкерс» штрафных бросков по ошибке в матче с «Финиксом»

Судьи лишили «Лейкерс» штрафных бросков по ошибке в матче с «Финиксом»
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 29 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра закончилась со счётом 109:105 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 33, Дюрант - 30, Бил - 15, О'Нил - 12, Данн - 7, Джонс - 7, Аллен - 3, Нуркич - 2, Игодаро, Ли, Бол, Пламли, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 29, Ривз - 23, Хатимура - 20, Расселл - 14, Джеймс - 11, Кристи - 5, Винсент - 3, Кнехт, Реддиш, Джеймс, Хэйс

Спустя некоторое время официальный сайт лиги опубликовал отчёт о последних минутах матча, в котором сказано, что центровой «Финикса» Мэйсон Пламли нарушил правила на бигмене «Лейкерс» Энтони Дэвисе за 1:05 до конца основного времени.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, Дэвис имел теоретические шансы приблизиться в счёте к сопернику — 106:107. «Пламли («Финикс») задевает правую руку Дэвиса («Лейкерс»), что мешает его попытке броска в корзину», — говорится в отчёте.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android