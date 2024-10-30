Никола Йокич приблизил число матчей с 10+ передачами к количеству своих данков за карьеру
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда одержала победу в овертайме со счётом 144:139.
НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
139 : 144
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Бруклин Нетс: Шрёдер - 28, Томас - 26, Джонсон - 20, Уильямс - 18, Финни-Смит - 17, Клэкстон - 16, Уилсон - 11, Милтон - 3, Миллер-Уайтхэд, Мартин, Мартин, Клауни, Джонсон
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 24, Гордон - 24, Уэстбрук - 22, Портер - 16, Браун - 12, Строутер - 7, Уотсон - 7, Шарич - 3, Тайсон, Джордан, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар
Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 29 очков (9 из 16 с игры), 18 подборов, 16 результативных передач и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» сербского центрового по итогам встречи составил «+8».
Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, 29-летний баскетболист провёл 180 матчей в НБА, в которых сделал как минимум 10 результативных передач. В то же время у Йокича 183 данка за всю свою карьеру.
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