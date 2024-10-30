Никола Йокич приблизил число матчей с 10+ передачами к количеству своих данков за карьеру

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда одержала победу в овертайме со счётом 144:139.

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 29 очков (9 из 16 с игры), 18 подборов, 16 результативных передач и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» сербского центрового по итогам встречи составил «+8».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, 29-летний баскетболист провёл 180 матчей в НБА, в которых сделал как минимум 10 результативных передач. В то же время у Йокича 183 данка за всю свою карьеру.