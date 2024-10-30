Гомельский объяснил, почему не стоит ждать слишком многого от Димитриевича в Евролиге

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении северомакедонского разыгрывающего Ненада Димитриевича в «Олимпии» из Милана (Италия). В итальянский клуб игрок перешёл из казанского УНИКСа, где он был лидером команды.

«Обратите внимание – УНИКС при Димитриевиче и УНИКС без Дмитриевича. Под Дмитриевича, под разыгрывающих такого плана, а я, кроме него, таких могу вспомнить всего двоих в истории отечественного баскетбола, надо перестраивать всю тактику команды, на что Мессина ни в коем случае решиться не захочет. А может быть, и не может, не знаю. По этому поводу нереально рассчитывать на то, что Дмитриевич будет демонстрировать большие цифры в Евролиге», — сказал Гомельский на канале «Okko Спорт» в YouTube.

Материалы по теме Этторе Мессина: Димитриевичу тяжело в Евролиге, он должен помочь сам себе

Главные новости дня: