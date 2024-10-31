УНИКС — «Уралмаш»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 31 октября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Казани между собой сыграют УНИКС и екатеринбургский «Уралмаш». Начало игры запланировано на 19:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

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Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).