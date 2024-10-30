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Евролига: расписание всех матчей 30 октября

Евролига: расписание всех матчей 30 октября
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Сегодня, 30 октября, состоится очередной игровой день в регулярном чемпионате Евролиги. Всего болельщики смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 30 октября:

21:00 мск — «Жальгирис» — «Црвена Звезда»;
22:15 мск — «Панатинаикос» — АСВЕЛ;
22:45 мск — «Партизан» — «Монако».

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
30 октября 2024, среда. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
30 октября 2024, среда. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
30 октября 2024, среда. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческая команда оказалась сильнее действующего в тот момент обладателя титула мадридского «Реала» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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