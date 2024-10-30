Дёмин предстал в образе Джима Керри из фильма «Тупой и ещё тупее» на Хэллоуин

Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU), принял участие в мероприятии, посвящённом празднику Хэллоуин. Вместе с товарищем по команде Таунсендом Трипплом они предстали в образе Ллойда Кристмаса (Джим Керри) и Гарри Данна (Джефф Дэниелс) из фильма «Тупой и ещё тупее» и раздавали детям сладости.

Дёмин предстал в образе Джима Керри из фильма «Тупой и ещё тупее» на Хэллоуин:

Фото: https://x.com/BYUMBB

Фото: Скриншот из фильма «Тупой и ещё тупее»

Предстоящий сезон в американской студенческой лиге NCAA станет для 18-летнего Дёмина первым в США. Большинство известных спортивных изданий включают Егора в список 10-15 лучших игроков драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.