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Дёмин предстал в образе Джима Керри из фильма «Тупой и ещё тупее» на Хэллоуин

Дёмин предстал в образе Джима Керри из фильма «Тупой и ещё тупее» на Хэллоуин
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Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU), принял участие в мероприятии, посвящённом празднику Хэллоуин. Вместе с товарищем по команде Таунсендом Трипплом они предстали в образе Ллойда Кристмаса (Джим Керри) и Гарри Данна (Джефф Дэниелс) из фильма «Тупой и ещё тупее» и раздавали детям сладости.

Дёмин предстал в образе Джима Керри из фильма «Тупой и ещё тупее» на Хэллоуин:

Фото: https://x.com/BYUMBB

Фото: Скриншот из фильма «Тупой и ещё тупее»

Предстоящий сезон в американской студенческой лиге NCAA станет для 18-летнего Дёмина первым в США. Большинство известных спортивных изданий включают Егора в список 10-15 лучших игроков драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.

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