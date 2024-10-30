Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 31 октября

В четверг, 31 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Шарлотт Хорнетс» — «Торонто Рэпторс»
«Шарлотт»:
Ламело Болл
Сет Карри
Коди Мартин
Майлз Бриджес
Ник Ричард
«Торонто»:
Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Очаи Агбаджи
Ар Джей Барретт
Якоб Пёлтль
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Скотти Барнс (глаз), Брэндон Миллер (бедро).
«Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
«Кливленд»:
Дариус Гарланд
Донован Митчелл
Дин Уэйд
Эван Мобли
Джарретт Аллен
«Лейкерс»:
Д'Анджело Расселл (решится перед матчем)
Остин Ривз (решится перед матчем)
Руи Хатимура
Леброн Джеймс
Энтони Дэвис
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс»
«Филадельфия»:
Тайриз Макси
Кайл Лоури
Келли Убре
Калеб Мартин
Андре Драммонд
«Детройт»:
Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Осар Томпсон (болезнь), Пол Джордж (колено), Джоэл Эмбиид (колено).
«Вашингтон Уизардс» — «Атланта Хоукс»
«Вашингтон»:
Джордан Пул
Карлтон Каррингтон
Калиду Кулибали
Алекс Сарр
Йонас Валанчюнас
«Атланта»:
Трей Янг
Закари Рисашер
Деандре Хантер (решится перед матчем)
Джейлен Джонсон
Клинт Капела
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Богдан Богданович (задняя поверхность бедра), Кайл Кузма (пах), Саддик Бей (колено).
«Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс»
«Индиана»:
Тайриз Халибёртон
Эндрю Нембард
Аарон Несмит
Паскаль Сиакам
Майлз Тёрнер (решится перед матчем)
«Бостон»:
Джру Холидей
Деррик Уайт
Джейлен Браун
Джейсон Тейтум
Эл Хорфорд
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога).
«Майами Хит» — «Нью-Йорк Никс»
«Майами»:
Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо
«Нью-Йорк»:
Джейлен Брансон
Микал Бриджес
Джош Харт (решится перед матчем)
О Джи Ануноби
Карл-Энтони Таунс
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Митчелл Робинсон (голеностоп).
«Мемфис Гриззлиз» — «Бруклин Нетс»
«Мемфис»:
Джа Морант (решится перед матчем)
Маркус Смарт
Десмонд Бейн
Джарен Джексон
Зак Иди (решится перед матчем)
«Бруклин»:
Деннис Шрёдер
Кэм Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит
Бен Симмонс (решится перед матчем)
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Чикаго Буллз» — «Орландо Мэджик»
«Чикаго»:
Джош Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин
Патрик Уильямс
Никола Вучевич
«Орландо»:
Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Франц Вагнер
Паоло Банкеро
Уэнделл Картер
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Лонзо Болл (запястье).
«Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс»
«Оклахома-Сити»:
Шей Гилджес-Александер
Лугенц Дорт
Аарон Уиггинс
Джейлен Уильямс
Чет Холмгрен
«Сан-Антонио»:
Крис Пол
Джастин Шампани
Харрис Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога), Айзейя Хартенштайн (рука).
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс»
«Голден Стэйт»:
Брэндин Подзиемски
Эндрю Уиггинс (решится перед матчем)
Жонатан Куминга
Дрэймонд Грин
Трэйс Джексон-Дэвис
«Нью-Орлеан»:
Си Джей Макколлум
Брэндон Ингрэм
Херберт Джонс
Зайон Уильямсон
Дэниэль Тайс
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Деджонте Мюррей (рука), Трей Мёрфи (задняя поверхность бедра), Стефен Карри (голеностоп).
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»
«Клипперс»:
Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац
«Портленд»:
Анферни Саймонс
Тумани Камара
Дени Авдия
Джерами Грант
Деандре Эйтон
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).