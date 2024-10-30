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Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 31 октября

Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 31 октября
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В четверг, 31 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Шарлотт Хорнетс» — «Торонто Рэпторс»

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шарлотт»:

Ламело Болл
Сет Карри
Коди Мартин
Майлз Бриджес
Ник Ричард

«Торонто»:

Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Очаи Агбаджи
Ар Джей Барретт
Якоб Пёлтль

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Скотти Барнс (глаз), Брэндон Миллер (бедро).

«Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кливленд»:

Дариус Гарланд
Донован Митчелл
Дин Уэйд
Эван Мобли
Джарретт Аллен

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл (решится перед матчем)
Остин Ривз (решится перед матчем)
Руи Хатимура
Леброн Джеймс
Энтони Дэвис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс»

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Филадельфия»:

Тайриз Макси
Кайл Лоури
Келли Убре
Калеб Мартин
Андре Драммонд

«Детройт»:

Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Осар Томпсон (болезнь), Пол Джордж (колено), Джоэл Эмбиид (колено).

«Вашингтон Уизардс» — «Атланта Хоукс»

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вашингтон»:

Джордан Пул
Карлтон Каррингтон
Калиду Кулибали
Алекс Сарр
Йонас Валанчюнас

«Атланта»:

Трей Янг
Закари Рисашер
Деандре Хантер (решится перед матчем)
Джейлен Джонсон
Клинт Капела

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Богдан Богданович (задняя поверхность бедра), Кайл Кузма (пах), Саддик Бей (колено).

«Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс»

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон
Эндрю Нембард
Аарон Несмит
Паскаль Сиакам
Майлз Тёрнер (решится перед матчем)

«Бостон»:

Джру Холидей
Деррик Уайт
Джейлен Браун
Джейсон Тейтум
Эл Хорфорд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога).

«Майами Хит» — «Нью-Йорк Никс»

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Майами»:

Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо

«Нью-Йорк»:

Джейлен Брансон
Микал Бриджес
Джош Харт (решится перед матчем)
О Джи Ануноби
Карл-Энтони Таунс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Митчелл Робинсон (голеностоп).

«Мемфис Гриззлиз» — «Бруклин Нетс»

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мемфис»:

Джа Морант (решится перед матчем)
Маркус Смарт
Десмонд Бейн
Джарен Джексон
Зак Иди (решится перед матчем)

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер
Кэм Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит
Бен Симмонс (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Чикаго Буллз» — «Орландо Мэджик»

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чикаго»:

Джош Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин
Патрик Уильямс
Никола Вучевич

«Орландо»:

Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Франц Вагнер
Паоло Банкеро
Уэнделл Картер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Лонзо Болл (запястье).

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс»

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оклахома-Сити»:

Шей Гилджес-Александер
Лугенц Дорт
Аарон Уиггинс
Джейлен Уильямс
Чет Холмгрен

«Сан-Антонио»:

Крис Пол
Джастин Шампани
Харрис Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога), Айзейя Хартенштайн (рука).

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Голден Стэйт»:

Брэндин Подзиемски
Эндрю Уиггинс (решится перед матчем)
Жонатан Куминга
Дрэймонд Грин
Трэйс Джексон-Дэвис

«Нью-Орлеан»:

Си Джей Макколлум
Брэндон Ингрэм
Херберт Джонс
Зайон Уильямсон
Дэниэль Тайс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Деджонте Мюррей (рука), Трей Мёрфи (задняя поверхность бедра), Стефен Карри (голеностоп).

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Клипперс»:

Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац

«Портленд»:

Анферни Саймонс
Тумани Камара
Дени Авдия
Джерами Грант
Деандре Эйтон

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).

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