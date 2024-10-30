Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 31 октября

В четверг, 31 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Шарлотт Хорнетс» — «Торонто Рэпторс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК Шарлотт Хорнетс Шарлотт Не начался Торонто Рэпторс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

«Шарлотт»:

Ламело Болл

Сет Карри

Коди Мартин

Майлз Бриджес

Ник Ричард

«Торонто»:

Дэвион Митчелл

Грейди Дик

Очаи Агбаджи

Ар Джей Барретт

Якоб Пёлтль

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Скотти Барнс (глаз), Брэндон Миллер (бедро).

«Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Кливленд»:

Дариус Гарланд

Донован Митчелл

Дин Уэйд

Эван Мобли

Джарретт Аллен

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл (решится перед матчем)

Остин Ривз (решится перед матчем)

Руи Хатимура

Леброн Джеймс

Энтони Дэвис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Детройт Пистонс Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

«Филадельфия»:

Тайриз Макси

Кайл Лоури

Келли Убре

Калеб Мартин

Андре Драммонд

«Детройт»:

Кейд Каннингем

Джейден Айви

Тим Хардуэй-младший

Тобиас Харрис

Джейлен Дюрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Осар Томпсон (болезнь), Пол Джордж (колено), Джоэл Эмбиид (колено).

«Вашингтон Уизардс» — «Атланта Хоукс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК Вашингтон Уизардс Вашингтон Не начался Атланта Хоукс Атланта Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон»:

Джордан Пул

Карлтон Каррингтон

Калиду Кулибали

Алекс Сарр

Йонас Валанчюнас

«Атланта»:

Трей Янг

Закари Рисашер

Деандре Хантер (решится перед матчем)

Джейлен Джонсон

Клинт Капела

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Богдан Богданович (задняя поверхность бедра), Кайл Кузма (пах), Саддик Бей (колено).

«Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК Индиана Пэйсерс Индианаполис Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон

Эндрю Нембард

Аарон Несмит

Паскаль Сиакам

Майлз Тёрнер (решится перед матчем)

«Бостон»:

Джру Холидей

Деррик Уайт

Джейлен Браун

Джейсон Тейтум

Эл Хорфорд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога).

«Майами Хит» — «Нью-Йорк Никс»

«Майами»:

Терри Розир

Тайлер Хирроу

Джимми Батлер

Никола Йович

Бэм Адебайо

«Нью-Йорк»:

Джейлен Брансон

Микал Бриджес

Джош Харт (решится перед матчем)

О Джи Ануноби

Карл-Энтони Таунс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Митчелл Робинсон (голеностоп).

«Мемфис Гриззлиз» — «Бруклин Нетс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 31 октября 2024, четверг. 03:00 МСК Мемфис Гриззлиз Мемфис Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мемфис»:

Джа Морант (решится перед матчем)

Маркус Смарт

Десмонд Бейн

Джарен Джексон

Зак Иди (решится перед матчем)

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер

Кэм Томас

Кэмерон Джонсон

Дориан Финни-Смит

Бен Симмонс (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Чикаго Буллз» — «Орландо Мэджик»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 31 октября 2024, четверг. 03:00 МСК Чикаго Буллз Чикаго Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чикаго»:

Джош Гидди

Коби Уайт

Зак Лавин

Патрик Уильямс

Никола Вучевич

«Орландо»:

Джейлен Саггс

Кентавиус Колдуэлл-Поуп

Франц Вагнер

Паоло Банкеро

Уэнделл Картер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Лонзо Болл (запястье).

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс»

«Оклахома-Сити»:

Шей Гилджес-Александер

Лугенц Дорт

Аарон Уиггинс

Джейлен Уильямс

Чет Холмгрен

«Сан-Антонио»:

Крис Пол

Джастин Шампани

Харрис Барнс

Джереми Сохан

Виктор Вембаньяма

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога), Айзейя Хартенштайн (рука).

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Голден Стэйт»:

Брэндин Подзиемски

Эндрю Уиггинс (решится перед матчем)

Жонатан Куминга

Дрэймонд Грин

Трэйс Джексон-Дэвис

«Нью-Орлеан»:

Си Джей Макколлум

Брэндон Ингрэм

Херберт Джонс

Зайон Уильямсон

Дэниэль Тайс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Деджонте Мюррей (рука), Трей Мёрфи (задняя поверхность бедра), Стефен Карри (голеностоп).

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

«Клипперс»:

Джеймс Харден

Норман Пауэлл

Теренс Мэнн

Деррик Джонс

Ивица Зубац

«Портленд»:

Анферни Саймонс

Тумани Камара

Дени Авдия

Джерами Грант

Деандре Эйтон

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).