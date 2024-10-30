Инсайдер раскрыл, какие звёзды НБА должны сняться во втором сезоне сериала Starting 5

Участие во втором сезоне документального сериала Starting 5 от Netflix должны принять следующие баскетболисты: Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), Джейлен Браун («Бостон Селтикс») и Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»). Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, участие в первом сезоне сериала, который вышел недавно, принимали Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз») и Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

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