Куминга высказался после решения перевести его на скамейку запасных в игре с «Пеликанс»

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга прокомментировал решение главного тренера команды перевести его на скамейку запасных в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс». «Голден Стэйт» победил «Нью-Орлеан» со счётом 124:106. Куминга в этой встрече набрал 17 очков.

«Это просто игра. В конце концов, мы в любой ситуации должны оставаться профессионалами. Нужно просто играть. Этим мы и занимаемся каждый день, независимо от обстоятельств.

Нужно оставаться профессионалом, играть в баскетбол, в игру, которую любишь. Всё очень просто», — приводит слова Куминги NBC Sports Bay Area.

Отметим, что Жонатан пока не договорился с командой о продлении контракта.

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