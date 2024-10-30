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Издание Clutch Points раскрыло планы «Лейкерс» на Бронни Джеймса в этом сезоне

Издание Clutch Points раскрыло планы «Лейкерс» на Бронни Джеймса в этом сезоне
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс большую часть нынешнего сезона проведёт в G-лиге. Об этом информирует Clutch Points, ссылаясь на свои источники.

«Саут-Бэй Лейкерс» начнёт сезон 9 ноября, и источники подтверждают сообщения о том, что Бронни Джеймс будет там, где проведёт большую часть этого сезона, сосредоточившись на развитии своих игровых навыков», — говорится в сообщении Clutch Points.

Также сообщается, что существует довольно высокая вероятность того, что Бронни сыграет вместе с отцом Леброном Джеймсом в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс». Игра состоится 31 октября и начнётся в 2:00 мск.

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