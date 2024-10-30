Матч Еврокубка отменён из-за сильнейших наводнений в Испании с более 50 жертвами

Матч Еврокубка между «Валенсией» и литовским клубом «Лиеткабелисом» было решено перенести на неопределённый срок из-за крайне сложных погодных условий на юго-востоке Испании. Об этом информирует пресс-служба Евролиги. Игра должна была состояться сегодня, 30 октября, в 22:45 по московскому времени.

Ранее местные власти сообщали, что в регионе Валенсия из-за сильнейших наводнений погибло по меньшей мере 51 человек.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям, пострадавшим в результате суровых погодных условий, а также выражаем солидарность всем потерпевшим», — говорится в сообщении Евролиги.

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