«Делай эти чёртовы броски». Бадди Хилд – о совете от Реджи Миллера в матче с «Пеликанс»

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Бадди Хилд рассказал о совете, который получил от члена Зала славы баскетбола Реджи Миллера в перерыве матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». «Уорриорз» победили со счётом 124:106.

«Он сказал мне делать эти чёртовы броски», — заявил Хилд во время общения с журналистами.

Бадди стал самым результативным игроком в составе своей команды. На его счету 28 очков. Кроме того, он совершил один подбор и отдал одну результативную передачу.

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