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«Делай эти чёртовы броски». Бадди Хилд – о совете от Реджи Миллера в матче с «Пеликанс»

«Делай эти чёртовы броски». Бадди Хилд – о совете от Реджи Миллера в матче с «Пеликанс»
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Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Бадди Хилд рассказал о совете, который получил от члена Зала славы баскетбола Реджи Миллера в перерыве матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». «Уорриорз» победили со счётом 124:106.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
124 : 106
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 28, Уотерс III - 21, Подзиемски - 19, Куминга - 17, Муди - 17, Пэйтон II - 7, Луни - 4, Спенсер - 4, Грин - 3, Джексон-Дэвис - 3, Андерсон - 1, Beekman, Сантос, Уиггинс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 31, Ингрэм - 30, Мисси - 9, Альварадо - 6, Джонс - 5, Макколлум - 5, Тайс - 5, Робинсон-Эрл - 5, Хоукинс - 4, Грин - 3, Кэйн - 3, Бостон

«Он сказал мне делать эти чёртовы броски», — заявил Хилд во время общения с журналистами.

Бадди стал самым результативным игроком в составе своей команды. На его счету 28 очков. Кроме того, он совершил один подбор и отдал одну результативную передачу.

Ранее игрок «Голден Стэйт» Жонатан Куминга высказался после решения перевести его на скамейку запасных в матче с «Пеликанс».

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