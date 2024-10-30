Карри эмоционально отреагировал на игру Бадди Хилда в четвёртой четверти с «Нью-Орлеаном»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри восторженно поддержал своего партнёра по команде Бадди Хилда, оформившего очередное дальнее попадание в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра проходила в ночь с 29 на 30 октября в Сан-Франциско (США) и закончилась победой хозяев со счётом 124:106.

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Самыми результативными в матче стали игроки «Пеликанс» Зайон Уильямсон (31 очко, восемь подборов, три ассиста) и Брэндон Ингрэм (30 очков, четыре подбора, два ассиста).

В составе «Уорриорз» больше всех очков (28, а также один подбор и один результативный пас) набрал Бадди Хилд. Лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри пропустил матч из-за повреждения.