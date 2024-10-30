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Карри эмоционально отреагировал на игру Бадди Хилда в четвёртой четверти с «Нью-Орлеаном»

Карри эмоционально отреагировал на игру Бадди Хилда в четвёртой четверти с «Нью-Орлеаном»
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри восторженно поддержал своего партнёра по команде Бадди Хилда, оформившего очередное дальнее попадание в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра проходила в ночь с 29 на 30 октября в Сан-Франциско (США) и закончилась победой хозяев со счётом 124:106.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
124 : 106
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 28, Уотерс III - 21, Подзиемски - 19, Куминга - 17, Муди - 17, Пэйтон II - 7, Луни - 4, Спенсер - 4, Грин - 3, Джексон-Дэвис - 3, Андерсон - 1, Beekman, Сантос, Уиггинс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 31, Ингрэм - 30, Мисси - 9, Альварадо - 6, Джонс - 5, Макколлум - 5, Тайс - 5, Робинсон-Эрл - 5, Хоукинс - 4, Грин - 3, Кэйн - 3, Бостон

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самыми результативными в матче стали игроки «Пеликанс» Зайон Уильямсон (31 очко, восемь подборов, три ассиста) и Брэндон Ингрэм (30 очков, четыре подбора, два ассиста).

В составе «Уорриорз» больше всех очков (28, а также один подбор и один результативный пас) набрал Бадди Хилд. Лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри пропустил матч из-за повреждения.

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