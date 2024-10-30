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Видео: комментатор НБА во время трансляции издаёт странные звуки

Видео: комментатор НБА во время трансляции издаёт странные звуки
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По ходу овертайма матча «Бруклин Нетс» с «Денвер Наггетс» комментатор матча попытался юмористически озвучить престарелого болельщика нью-йоркской команды, пытающегося отвлечь разыгрывающего Джамала Маррея во время исполнения штрафного броска.

Матч проходил в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке (США) и закончился победой гостей со счётом 144:139.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
139 : 144
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Бруклин Нетс: Шрёдер - 28, Томас - 26, Джонсон - 20, Уильямс - 18, Финни-Смит - 17, Клэкстон - 16, Уилсон - 11, Милтон - 3, Миллер-Уайтхэд, Мартин, Мартин, Клауни, Джонсон
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 24, Гордон - 24, Уэстбрук - 22, Портер - 16, Браун - 12, Строутер - 7, Уотсон - 7, Шарич - 3, Тайсон, Джордан, Ннаджи, Александер, Пикетт, Чанчар

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, который оформил трипл-дабл: 29 очков, 18 подборов и 16 результативных передач. На счету его одноклубников канадца Джамала Маррея и форварда Аарона Гордона по 24 очка.

Самым результативным игроком хозяев стал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер, оформивший дабл-дабл: 28 очков и 14 передач. Ещё один дабл-дабл на счету центрового Николаса Клэкстона. Он набрал 16 очков и 12 подборов. На счету защитника Кэмерона Томаса 26 очков.

Следующий матч «Бруклин» проведёт в гостях с «Мемфис Гриззлиз» 31 октября. «Денвер» 2 ноября сыграет в гостях с «Миннесотой Тимбервулвз».

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