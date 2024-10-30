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Видео: комментатор НБА во время трансляции издаёт странные звуки

По ходу овертайма матча «Бруклин Нетс» с «Денвер Наггетс» комментатор матча попытался юмористически озвучить престарелого болельщика нью-йоркской команды, пытающегося отвлечь разыгрывающего Джамала Маррея во время исполнения штрафного броска.

Матч проходил в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке (США) и закончился победой гостей со счётом 144:139.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, который оформил трипл-дабл: 29 очков, 18 подборов и 16 результативных передач. На счету его одноклубников канадца Джамала Маррея и форварда Аарона Гордона по 24 очка.

Самым результативным игроком хозяев стал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер, оформивший дабл-дабл: 28 очков и 14 передач. Ещё один дабл-дабл на счету центрового Николаса Клэкстона. Он набрал 16 очков и 12 подборов. На счету защитника Кэмерона Томаса 26 очков.

Следующий матч «Бруклин» проведёт в гостях с «Мемфис Гриззлиз» 31 октября. «Денвер» 2 ноября сыграет в гостях с «Миннесотой Тимбервулвз».