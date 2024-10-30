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«Нам следует сфальсифицировать Кубок НБА». Чарльз Баркли пошутил о внутрисезонном турнире

«Нам следует сфальсифицировать Кубок НБА». Чарльз Баркли пошутил о внутрисезонном турнире
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Член Зала славы баскетбола, а ныне ведущий шоу Inside The NBA, Чарльз Баркли в ироничном ключе высказался о надвигающемся внутрисезонном турнире НБА.

«Нам следует сфальсифицировать Кубок НБА. Пусть в финале встретятся «Детройт Пистонс» и «Юта Джаз», пусть они разыграют чемпионство», — заявил Баркли в эфире телеканала TNT.

Кубок НБА стартует 12 ноября 2024 года и продлится до 17 декабря. В турнире будут участвовать все команды лиги, которые будут разделены на шесть групп. Все матчи вплоть до полуфинала и финала будут идти в счёт регулярного сезона, а решающие матчи будут сыграны в Лас-Вегасе.

Напомним, предыдущим победителем соревнований является «Лос-Анджелес Лейкерс».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
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