«Нам следует сфальсифицировать Кубок НБА». Чарльз Баркли пошутил о внутрисезонном турнире

Член Зала славы баскетбола, а ныне ведущий шоу Inside The NBA, Чарльз Баркли в ироничном ключе высказался о надвигающемся внутрисезонном турнире НБА.

«Нам следует сфальсифицировать Кубок НБА. Пусть в финале встретятся «Детройт Пистонс» и «Юта Джаз», пусть они разыграют чемпионство», — заявил Баркли в эфире телеканала TNT.

Кубок НБА стартует 12 ноября 2024 года и продлится до 17 декабря. В турнире будут участвовать все команды лиги, которые будут разделены на шесть групп. Все матчи вплоть до полуфинала и финала будут идти в счёт регулярного сезона, а решающие матчи будут сыграны в Лас-Вегасе.

Напомним, предыдущим победителем соревнований является «Лос-Анджелес Лейкерс».