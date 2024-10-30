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ДеАарон Фокс во время матча проявил смекалку, выводя мяч с лицевой линии

ДеАарон Фокс во время матча проявил смекалку, выводя мяч с лицевой линии
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Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс по ходу матча с «Ютой Джаз» ввёл мяч из-за лицевой линии необычным способом. Он кинул мяч в спину центрового «Джаз» Уокера Кесслера, забрал отскок и исполнил свободный лэй-ап.

Встреча состоялась в ночь с 29 на 30 октября в Солт-Лэйк-Сити (США, штат Юта). Победу одержали гости со счётом 113:96.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
96 : 113
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Юта Джаз: Кларксон - 21, Коллинс - 18, Филиповски - 12, Сенсабо - 11, Джордж - 10, Уильямс - 9, Маркканен - 7, Секстон - 4, Кесслер - 4, Миллз, Юбэнкс, Михайлюк, Джузэнг
Сакраменто Кингз: Сабонис - 28, Дерозан - 20, Фокс - 19, Хаертер - 14, Мюррэй - 14, Монк - 7, Эллис - 5, Макдермотт - 2, Лень - 2, Лайлз - 2, Маклафлин, Джонс, Джонс

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Фокс закончил матч с 19 очками, пятью подборам и шестью передачами. Кесслер, в свою очередь, набрал четыре очка и восемь отскоков.

«Юта» потерпела четвёртое поражение кряду на старте сезона.

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