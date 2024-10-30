ДеАарон Фокс во время матча проявил смекалку, выводя мяч с лицевой линии

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс по ходу матча с «Ютой Джаз» ввёл мяч из-за лицевой линии необычным способом. Он кинул мяч в спину центрового «Джаз» Уокера Кесслера, забрал отскок и исполнил свободный лэй-ап.

Встреча состоялась в ночь с 29 на 30 октября в Солт-Лэйк-Сити (США, штат Юта). Победу одержали гости со счётом 113:96.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Фокс закончил матч с 19 очками, пятью подборам и шестью передачами. Кесслер, в свою очередь, набрал четыре очка и восемь отскоков.

«Юта» потерпела четвёртое поражение кряду на старте сезона.