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Энтони Эдвардс стал автором рекорда, ранее покорявшегося лишь Стефену Карри

Энтони Эдвардс стал автором рекорда, ранее покорявшегося лишь Стефену Карри
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс стал автором достижения, которое ранее покорялось лишь разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз». Как информирует статистический сервис StatMamba, только Карри и Эдвардс совершали 5+ трёхочковых бросков в четырёх матчах подряд на старте сезона.

На старте нынешнего сезона НБА в матчах с «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сакраменто Кингз» и «Торонто Рэпторс» Эдвардс сделал пять точных трёхочковых бросков, а в игре с «Даллас Маверикс» на его счету было семь точных «трёшек».

Недавно Эдвардс ответил на вопрос о возможном переходе в «Нью-Йорк Никс».

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