Энтони Эдвардс стал автором рекорда, ранее покорявшегося лишь Стефену Карри

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс стал автором достижения, которое ранее покорялось лишь разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз». Как информирует статистический сервис StatMamba, только Карри и Эдвардс совершали 5+ трёхочковых бросков в четырёх матчах подряд на старте сезона.

На старте нынешнего сезона НБА в матчах с «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сакраменто Кингз» и «Торонто Рэпторс» Эдвардс сделал пять точных трёхочковых бросков, а в игре с «Даллас Маверикс» на его счету было семь точных «трёшек».

Недавно Эдвардс ответил на вопрос о возможном переходе в «Нью-Йорк Никс».

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Эдвардс мотивировал товарищей по команде во время тайм-аута: