Павел Савков стал автором достижения, которое не покорялось россиянам 21 год

Атакующий защитник «Басконии» Павел Савков стал первым за 21 год россиянином, который вышел в стартовой пятёрке команды Евролиги не из России. Об этом информирует телеграм-канал «Два кольца».

Савков появился на площадке с первых минут в матче с «Олимпией» (88:83). Как уточняет источник, до него только пять российских баскетболистов появлялись в стартовых пятёрках иностранных клубов:

Руслан Авлеев («Киндер Болонья») — сезон-2002/2003, 11 матчей в старте;

Сергей Чикалкин («Беннетон Тревизо») — сезон-2001/2002, девять матчей в старте;

Андрей Фетисов («Шленск») — сезон-2001/2002, три матча в старте;

Александр Милосердов («Шленск», «Фортитудо») — сезон-2001/2002, три матча в старте;

Алексей Саврасенко («Перистери», «Олимпиакос») — сезоны-2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 24 матча в старте.

Российские баскетболисты за рубежом: