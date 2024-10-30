Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Павел Савков стал автором достижения, которое не покорялось россиянам 21 год

Павел Савков стал автором достижения, которое не покорялось россиянам 21 год
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Басконии» Павел Савков стал первым за 21 год россиянином, который вышел в стартовой пятёрке команды Евролиги не из России. Об этом информирует телеграм-канал «Два кольца».

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
29 октября 2024, вторник. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
88 : 83
Олимпия
Милан, Италия
Баскония: Ховард, Савков, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Храбар, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке
Олимпия: Димитриевич, Бортолани, Козёр, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Карузо, Небо, Миротич

Савков появился на площадке с первых минут в матче с «Олимпией» (88:83). Как уточняет источник, до него только пять российских баскетболистов появлялись в стартовых пятёрках иностранных клубов:

Руслан Авлеев («Киндер Болонья») — сезон-2002/2003, 11 матчей в старте;
Сергей Чикалкин («Беннетон Тревизо») — сезон-2001/2002, девять матчей в старте;
Андрей Фетисов («Шленск») — сезон-2001/2002, три матча в старте;
Александр Милосердов («Шленск», «Фортитудо») — сезон-2001/2002, три матча в старте;
Алексей Саврасенко («Перистери», «Олимпиакос») — сезоны-2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 24 матча в старте.

Материалы по теме
Талант не знает границ! Главные восходящие звёзды российского баскетбола
Талант не знает границ! Главные восходящие звёзды российского баскетбола

Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android