Энтони Дэвис повторил достижение Шакила О’Нила 24-летней давности

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис повторил достижение прославленного игрока калифорнийской команды Шакила О’Нила, которое держалось с сезона-2000/2001. Как информирует Basketball Forever, в первых четырёх матчах на старте нынешнего сезона Эдвардс в среднем набирал 30+ очков и совершал 10+ подборов. Ранее такое удавалось только О’Нилу.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» на выезде встретится с клубом «Кливленд Кавальерс». Игра состоится 31 октября и начнётся в 2:00 мск.

Ранее игроки «Лейкерс» рассказали о гневе главного тренера команды Джей Джей Редика после поражения в матче с «Финикс Санз».

Материалы по теме Игроки «Лейкерс» рассказали о гневе Редика после поражения в игре с «Финиксом»

Энтони Дэвис пришёл на бой Флойда Мейвезера и Джона Готти III: