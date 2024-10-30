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Энтони Дэвис повторил достижение Шакила О’Нила 24-летней давности

Энтони Дэвис повторил достижение Шакила О’Нила 24-летней давности
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис повторил достижение прославленного игрока калифорнийской команды Шакила О’Нила, которое держалось с сезона-2000/2001. Как информирует Basketball Forever, в первых четырёх матчах на старте нынешнего сезона Эдвардс в среднем набирал 30+ очков и совершал 10+ подборов. Ранее такое удавалось только О’Нилу.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» на выезде встретится с клубом «Кливленд Кавальерс». Игра состоится 31 октября и начнётся в 2:00 мск.

Ранее игроки «Лейкерс» рассказали о гневе главного тренера команды Джей Джей Редика после поражения в матче с «Финикс Санз».

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