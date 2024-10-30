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«Енисей» минимально победил «Пари НН» в Единой лиге

«Енисей» минимально победил «Пари НН» в Единой лиге
Енисей — Пари НН
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Сегодня, 30 октября, в Красноярске на арене «Север» КГАУ РЦСС состоялся матч в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ между местным «Енисеем» и «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой «Енисея» со счётом 79:77 (18:17, 23:26, 14:14, 24:20).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
79 : 77
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Енисей: Герасимов - 20, Балашов - 14, Сандерс - 12, Долинин - 12, Степанович - 8, Сонько - 5, Ведищев - 3, Близнюк - 3, Загретдинов - 2, Перевалов, Шлегель, Одиноков
Пари Нижний Новгород: Наталл - 21, Доукинс - 16, Чадов - 10, Джуришич - 9, Карпенков - 6, Хвостов - 6, Гант - 4, Бабурин - 3, Хоменко - 2, Ганькевич, Антипов, Зоткин

Наиболее результативным игроком в составе «Енисея» стал разыгрывающий Тимофей Герасимов. В ходе встречи ему удалось набрать 20 очков, сделать три подбора, отдать три передачи, а также сделать три перехвата и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе «Пари Нижний Новгород» стал атакующий защитник Зак Наталл. За время матча он набрал 21 очко, сделал один подбор, а также одну передачу.

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