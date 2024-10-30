«Енисей» минимально победил «Пари НН» в Единой лиге

Сегодня, 30 октября, в Красноярске на арене «Север» КГАУ РЦСС состоялся матч в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ между местным «Енисеем» и «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой «Енисея» со счётом 79:77 (18:17, 23:26, 14:14, 24:20).

Наиболее результативным игроком в составе «Енисея» стал разыгрывающий Тимофей Герасимов. В ходе встречи ему удалось набрать 20 очков, сделать три подбора, отдать три передачи, а также сделать три перехвата и один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе «Пари Нижний Новгород» стал атакующий защитник Зак Наталл. За время матча он набрал 21 очко, сделал один подбор, а также одну передачу.