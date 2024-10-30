Никола Йокич повторил достижение легендарного баскетболиста

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич повторил достижение легендарного члена Зала славы баскетбола Оскара Робертсона, оформив 29 очков, 18 подборов и 16 передач во время гостевого матча своей команды с «Бруклин Нетс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась поражением хозяев в овертайме со счётом 139:144 (40:27, 32:26, 27:33, 26:29, 14:19). Об этом сообщил официальный портал НБА на своей странице в социальных сетях.

Оскар Робертсон является олимпийским чемпионом 1960 года в Риме, а также чемпионом Панамериканских игр. В 1980 году был включён в Зал славы баскетбола, а в 2000 году признан ассоциацией баскетбольных тренеров США лучшим игроком XX века.