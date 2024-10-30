Игроки БК «Париж» забавно настраиваются на матч

Появилось видео забавного предматчевого ритуала игроков, выступающих в розыгрыше Евролиги баскетбольного клуба «Париж».

Отметим, что в текущем розыгрыше Евролиги сезона-2024/2025 «Париж» провёл шесть матчей, одержав три победы и потерпев столько же поражений.

Французский клуб «Париж» является действующим победителем прошлого сезона Еврокубка.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.