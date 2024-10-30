Тренер «Енисея» Арсич раскрыл, что его порадовало в победном матче с «Пари НН»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич объяснил, за счёт чего его команде удалось обыграть «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 79:77.

«Нижний Новгород» показывает великолепную игру и заслуженно находился в верхней половине таблицы. К счастью для нас, они показывали такой баскетбол до сегодняшней игры.

Сегодня мы вышли на свой высокий уровень, в особенности меня порадовало, что мы контролировали подбор — это позволило сократить возможности второго шанса для соперника и самим убегать в быстрый отрыв. Мало того, что на протяжении всей игры мы показывали баскетбол, который должен понравиться нашим болельщикам, в конце с их поддержкой мы сумели удержать счёт и выиграть», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

В следующем туре «Енисей» 3 ноября примет дома БК «Самара». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).