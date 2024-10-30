Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Енисея» Арсич раскрыл, что его порадовало в победном матче с «Пари НН»

Тренер «Енисея» Арсич раскрыл, что его порадовало в победном матче с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич объяснил, за счёт чего его команде удалось обыграть «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 79:77.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
79 : 77
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Енисей: Герасимов - 20, Балашов - 14, Сандерс - 12, Долинин - 12, Степанович - 8, Сонько - 5, Ведищев - 3, Близнюк - 3, Загретдинов - 2, Перевалов, Шлегель, Одиноков
Пари Нижний Новгород: Наталл - 21, Доукинс - 16, Чадов - 10, Джуришич - 9, Карпенков - 6, Хвостов - 6, Гант - 4, Бабурин - 3, Хоменко - 2, Ганькевич, Антипов, Зоткин

«Нижний Новгород» показывает великолепную игру и заслуженно находился в верхней половине таблицы. К счастью для нас, они показывали такой баскетбол до сегодняшней игры.

Сегодня мы вышли на свой высокий уровень, в особенности меня порадовало, что мы контролировали подбор — это позволило сократить возможности второго шанса для соперника и самим убегать в быстрый отрыв. Мало того, что на протяжении всей игры мы показывали баскетбол, который должен понравиться нашим болельщикам, в конце с их поддержкой мы сумели удержать счёт и выиграть», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

В следующем туре «Енисей» 3 ноября примет дома БК «Самара». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Материалы по теме
«Енисей» минимально победил «Пари НН» в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android