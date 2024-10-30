Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение от «Енисея»

Главный тренер баскетбольного клуба «Пари НН» Сергей Козин дал комментарий после поражения в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ от красноярского «Енисея».

«Игра была достаточно равной, но во второй половине четвёртой четверти мы не смогли забить свои лёгкие очки, что дало эмоции и заряд сил нашему сопернику. «Енисей» ушёл в быстрые атаки и забил лёгкие очки. Решающей стала четвёртая четверть, в которой мы позволили Красноярску забрать восемь подборов, столько же, сколько они набрали за все три предыдущие четверти. Где-то мы хорошо сыграли в защите и смогли остановить броски, но не сумели забрать подбор — эти моменты стали одними из ключевых», — приводит слова Козина пресс-служба «Пари НН».