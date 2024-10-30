Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение от «Енисея»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение от «Енисея»
Сергей Козин
Комментарии

Главный тренер баскетбольного клуба «Пари НН» Сергей Козин дал комментарий после поражения в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ от красноярского «Енисея».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
79 : 77
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Енисей: Герасимов - 20, Балашов - 14, Сандерс - 12, Долинин - 12, Степанович - 8, Сонько - 5, Ведищев - 3, Близнюк - 3, Загретдинов - 2, Перевалов, Шлегель, Одиноков
Пари Нижний Новгород: Наталл - 21, Доукинс - 16, Чадов - 10, Джуришич - 9, Карпенков - 6, Хвостов - 6, Гант - 4, Бабурин - 3, Хоменко - 2, Ганькевич, Антипов, Зоткин

«Игра была достаточно равной, но во второй половине четвёртой четверти мы не смогли забить свои лёгкие очки, что дало эмоции и заряд сил нашему сопернику. «Енисей» ушёл в быстрые атаки и забил лёгкие очки. Решающей стала четвёртая четверть, в которой мы позволили Красноярску забрать восемь подборов, столько же, сколько они набрали за все три предыдущие четверти. Где-то мы хорошо сыграли в защите и смогли остановить броски, но не сумели забрать подбор — эти моменты стали одними из ключевых», — приводит слова Козина пресс-служба «Пари НН».

Материалы по теме
«Енисей» минимально победил «Пари НН» в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android