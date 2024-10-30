«Автодор» победил «Астану» в рамках Единой лиги
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В Саратове на стадионе «Кристалл» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Автодор» и БК «Астана». Встреча закончилась со счётом 88:81 (17:18, 24:17, 23:17, 24:29) в пользу хозяев площадки.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
88 : 81
Астана
Астана
Автодор: Джонс, Пранаускис, Беслач, Агада, Фёдоров, Наумов, Петенев, Халдеев, Кулешов, Цыбиков, Сычков, Кантер
Астана: Джонсон, Мурзагалиев, Утоми, Щербак, Десятников, Походяев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин, Оразбеков
Лучшую результативность в составе победителей показал центровой Керем Кантер. На его счету 20 очков, а также 8 подборов и одна передача. В составе «Астаны» самым результативным игроком стал разыгрывающий Маркелл Джонсон. Он набрал 24 очка, сделал два подбора и пять передач.
В следующем туре «Автодор» 7 ноября сыграет в Самаре с одноимённой местной командой «Самара». «Астана» 4 ноября сыграет в Екатеринбурге с «Уралмашем».
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