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Раскрыт клуб Единой лиги с самым большим опытом игроков в НБА

Раскрыт клуб Единой лиги с самым большим опытом игроков в НБА
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«Зенит» (Санкт-Петербург) является командой Единой лиги ВТБ, игроки которой обладают самым большим опытом в Национальной баскетбольной ассоциации. У игроков «Зенита» 481 игра в НБА на всю команду, что больше, чем у семи клубов Евролиги.

Наибольшим опытом игры в НБА в составе «Зенита» обладает Дуэйн Бэйкон (207 игр), за ним идут Сергей Карасёв (95), Омари Спеллмен (95), Алекс Пойтресс (52), Ксавьер Мун (28) и Винс Хантер (4).

На втором месте среди клубов Единой лиги «Уралмаш» — 169 игр. Джонни О’Брайант провёл в НБА 148 игр, Джеремайя Мартин – 21.

«Локомотив-Кубань» — 52 игры, из них 30 у Антониуса Кливленда и 22 — у Би Джей Джонсона.

В составе ЦСКА только Каспер Уэйр провёл девять матчей в НБА.

В УНИКСе тоже только один игрок с опытом игры в НБА — Девон Акун-Перселл — провёл там семь игр.

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